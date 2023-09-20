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Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'dan sakatlık şoku!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Galatasaray maçı öncesi Kopenhag’dan sakatlık şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Danimarka temsilcisi, kadroda yer almayacak futbolcuları açıkladı.

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