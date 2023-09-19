Galatasaray Kopenhag maçıyla Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor! Okan Buruk'tan ilk 11'de büyük sürpriz! Formayı yıldız isme verebilir...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar gruptaki ilk maçını kazanarak gruba iyi bir başlangıç yapma peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.
BULGAR HAKEM
Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.
TARAFTARI ÖNÜNDE İLK MAÇ
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke sıralamasından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı ekip, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.
A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına yarın çıkacak. "Cimbom" ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.
KOPENHAG KİMLERİ ELEDİ?
Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamanın hesaplarını yapıyor. Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.
GALATASARAY TAM KADRO
Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da uzun süren bireysel programdan çıkan yeni transfer Wilfried Zaha'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.
Galatasaray'da ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Halil Dervişoğlu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
SON 16 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 16 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da 4'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Kopenhag ise 8. haftası geride kalan Danimarka Süper Ligi'nde 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Danimarka temsilcisi, Şampiyonlar Ligi elemesinde de 4 galibiyet, 2 yenilgi gördü.
ICARDİ EN ÖNEMLİ GOL AYAĞI
Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Kopenhag maçında da en önemli gol ayağı olacak.
Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de son 3 müsabakada 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki son 3 karşılaşmada ise 3 gol atan Icardi, son 6 resmi müsabakanın tamamında takımı adına skoru değiştirdi.
NELSSON ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, eski takımına karşı mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı takıma 2021'de Kopenhag'dan transfer olan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 sezon top koşturduğu eski takımına karşı sahaya galibiyet arayacak.
Kopenhag'ın kadrosunda ise eski Trabzonsporlu santrfor Andreas Cornelius yer alıyor. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun atmosferini iyi bildiği RAMS Park'ta ter döküp dökmeyeceği bugün yapılacak antrenmandan sonra belli olacak.
GALATASARAY KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER
G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji.
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