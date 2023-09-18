Son dakika: Galatasaray anlaşmayı duyurdu: Beknaz Almazbekov...

Galatasaray, altyapıdan bir oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.