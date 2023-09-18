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Son dakika: Galatasaray anlaşmayı duyurdu: Beknaz Almazbekov...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Son dakika: Galatasaray anlaşmayı duyurdu: Beknaz Almazbekov...

Son dakika | Galatasaray, Kırgız futbolcusu Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kırgız futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.

Galatasaray, altyapıdan bir oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akademi futbolcumuz Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

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