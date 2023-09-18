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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'a sakatlık şoku! Birkaç hafta olmayacak...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Galatasaray’ın rakibi Manchester United’a sakatlık şoku! Birkaç hafta olmayacak...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'ın 25 yaşındaki sağ beki Aaron Wan-Bissaka'nın birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

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