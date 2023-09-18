18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında oynanacak olan Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi Bulgaristan'dan Georgi Kabakov oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA