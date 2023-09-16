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Galatasaray - Samsunspor maçının özeti: Galatasaray Samsunspor karşısında 3 puanla sahadan ayrıldı!

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Galatasaray - Samsunspor maçının özeti: Galatasaray Samsunspor karşısında 3 puanla sahadan ayrıldı!

Galatasaray - Samsunspor maçında bitiş düdüğü çaldı. Sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan Galatasaray bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti. İşte maçın özeti

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