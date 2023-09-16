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Galatasaray – Samsunspor CANLI ANLATIM | Galatasaray – Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Galatasaray – Samsunspor CANLI ANLATIM | Galatasaray – Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

SON DAKİKA | Trendyol Süper Lig'in 5. haftsında Galatasaray kendi evinde Yılport Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Peki Galatasaray – Samsunspor maçı hangi kanalda? İlk 11’ler nasıl şekillendi? Detaylar ahaber.com.tr’de…

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Süper Lig'de Milli Takım arası ardından büyük futbol heyecan sürüyor.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında ligin yeni takımı Samsunspor'u evinde ağırlıyor.

Yeni sezonda yedi resmi karşılaşmada henüz yenilgi görmeyen Aslan, Samsunspor'u da yenerek seriyi devam ettirme peşinde.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de.

Maç beIN SPORTS HD1'den canlı.

NAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakanın hakemi Cihan Aydın.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Zeki, Kingsley, Osman, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Loura | MUHTEMEL

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP | TIKLA DETAYLARI ÖĞREN

GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 61. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı.

7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı.

Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.

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