Galatasaray – Samsunspor CANLI ANLATIM | Galatasaray – Samsunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

NAÇIN HAKEMİ KİM?

Müsabakanın hakemi Cihan Aydın.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Samsunspor: Okan, Drongelen, Yunus, Zeki, Kingsley, Osman, Tait, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Loura | MUHTEMEL

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GALATASARAY İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 61. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor bu maçla birlikte Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 60 karşılaşmadan 39'unu kazandı.

7 müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, 60 maçta rakip filelere toplam 127 gol atarken, Samsun ekibi 44 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynanadı.

Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.