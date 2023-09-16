Galatasaray Leo Dubois’yı Başakşehir’e kiraladı

Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lyon takımından Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Dubois, bu sezon da ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede 56 dakika sahada kaldı.