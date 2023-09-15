Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray galibiyet için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11’i...

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ CİHAN AYDIN!

Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.