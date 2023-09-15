Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray galibiyet için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i...
Sezona bomba gibi bir giriş yapan Galatasaray, milli aranın ardından rotasını Süper Lig'e çevirdi. Verilen arayı iyi değerlendiren Cimbom'da sakat oyuncular takımla çalışmalara başladı. Yeni transferler Samsunspor maçıyla birlikte ilk kez taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki 11'i de netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
Milli arayı iyi değerlendiren sarı kırmızılılarda yeni transferler Samsunspor maçıyla sahne alacak.
DAVINSON SANCHEZ MAÇI RAMS PARK'TAN TAKİP EDECEK
Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kolombiyalı stoper oyuncusu karşılaşmayı RAMS Park Stadyumun'dan takip edecek.
KARŞILAŞMANIN HAKEMİ CİHAN AYDIN!
Galatasaray ile Samsunspor arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.
CİMBOM'DA EKSİK FUTBOLCU BULUNMUYOR
Galatasaray'da, Samsunspor maçı öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor.
Takımla çalışmalara başlayan Wilfried Zaha'nın bugün yapılacak son antrenmandan sonra kadroda olup olmayacağı belli olacak.
NDOMBELE VE ZIYECH HEYEACANI!
Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve sakatlığını atlatan Hakim Ziyech ilk kez Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak.
Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Hakim Ziyech'in ise maçın son bölümünde şans bulması bekleniyor.
SON MAĞLUBİYETİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA ALDI!
Galatasaray, Süper Lig'de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşadı.
Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 9 mücadelede rakiplerine sadece 1 kez puan kaybetti.
Aslan, geride kalan mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, en son Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
GOL SİLAHI ICARDI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi bu sezon takımın attığı 5 golün 4'ünü kaydetti. Diğer golü ise Kerem Aktürkoğlu attı.
Icardi, 4 golle Trendyol Süper Lig'de krallık yarışında da zirvede yer alıyor.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
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