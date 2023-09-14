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Cimbom transfere doyamadı! Eyüp Aydın ile resmi görüşmeler başladı

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Cimbom transfere doyamadı! Eyüp Aydın ile resmi görüşmeler başladı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Eyüp Aydın transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılar son olarak Eyüp Aydın transferini resmen duyurdu.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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