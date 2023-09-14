14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Eyüp Aydın'ın transferini bitirdi! Genç yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray Eyüp Aydın'ın transferini bitirdi! Genç yıldız İstanbul'a geliyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.09.2023
ABONE OL
Galatasaray Eyüp Aydın’ın transferini bitirdi! Genç yıldız İstanbul’a geliyor

Son dakika haberine göre Galatasaray, Bayern Münih forması giyen genç oyuncu Eyüp Aydın'ın transferini bitirdi. 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA