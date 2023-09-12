Galatasaray'a sakat yıldızlarından güzel haber
Transferde dikkat çeken, yıldız hamleleriyle adeta rüya kadro kuran Cim Bom'da beklenen oluyor... Bugünkü idman öncesinde Galatasaray'a iki müjde birden geldi, Okan Buruk'un yüzü güldü.
Milli ara sonrası Galatasaray'ı oldukça yoğun bir maç temposu bekliyor. Sarı-Kırmızılı ekip, 16 Eylül'de ligde Samsunspor ile oynadıktan sonra, 20 Eylül'de Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. 23 Eylül'de ligde Başakşehir'le oynayacak olan Aslan, 26 Eylül'de erteleme maçında İstanbulspor'la kapışacak. Bu ayki zorlu fikstür, 30 Eylül'deki Ankaragücü sınavı ile sona erecek.
ÖNCE OYNADI, SONRA ÇIKARILDI
İşte bu yoğun maç dönemi öncesinde Cim Bom'a çifte müjde geldi... Transfer olduktan sonra forma giyen, ancak fiziksel açıdan hazır olmadığı anlaşılınca kadrodan çıkarılan Zaha, kendisi gibi takım seviyesinin gerisinde olan bir diğer yeni transfer Ziyech'le beraber, özel bir programla çalışıyordu.
ZAHA, ZİYECH, TETE ÜÇLÜSÜ
İki büyük yıldız da bu özel programı tamamladı. Her iki oyuncu da bugünden itibaren tamamen takımla birlikte çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün gerçekleşecek olan antrenmanın ana bölümünde Zaha, Ziyech ve Tete üçlüsünü ilk kez birlikte denemeye hazırlanıyor.Yerli tercihi de belli
Okan hocanın, milli ara sonrasındaki Samsunspor maçı için de buna benzer bir kurgu düşündüğü öğrenildi. Özellikle Zaha ve Ziyech'in hafta içindeki idmanlarda ortaya koyacakları performans, Samsunspor sınavının kadrosu belirlenirken, Buruk tarafından değerlendirmeye alınacak. Avrupa, lig ve Milli takım döngüsünde yorulan isimlerden Kerem'in kızağa çekilmesi gündemde. Aslan'ın hocası, 3 yerli tercihini ise Kazımcan, Abdülkerim ve Kerem Demirbay'dan yana kullanabilir.
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