Galatasaray’a sakat yıldızlarından güzel haber

ZAHA, ZİYECH, TETE ÜÇLÜSÜ

İki büyük yıldız da bu özel programı tamamladı. Her iki oyuncu da bugünden itibaren tamamen takımla birlikte çalışacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün gerçekleşecek olan antrenmanın ana bölümünde Zaha, Ziyech ve Tete üçlüsünü ilk kez birlikte denemeye hazırlanıyor.Yerli tercihi de belli

Okan hocanın, milli ara sonrasındaki Samsunspor maçı için de buna benzer bir kurgu düşündüğü öğrenildi. Özellikle Zaha ve Ziyech'in hafta içindeki idmanlarda ortaya koyacakları performans, Samsunspor sınavının kadrosu belirlenirken, Buruk tarafından değerlendirmeye alınacak. Avrupa, lig ve Milli takım döngüsünde yorulan isimlerden Kerem'in kızağa çekilmesi gündemde. Aslan'ın hocası, 3 yerli tercihini ise Kazımcan, Abdülkerim ve Kerem Demirbay'dan yana kullanabilir.