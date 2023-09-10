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Lazio'nun bitmeyen Torreira aşkı! Devre arasında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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Lazio’nun bitmeyen Torreira aşkı! Devre arasında yeniden Galatasaray’ın kapısını çalacaklar

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'ya Lazio'dan teklif gelirken sarı kırmızılılar bu teklifi redddetti. Ancak Lazio Teknik Direktörü Sarri Torreira transferi konusunda ısrarcıyken, İtalyaların devre arasında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacağı iddia edildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'nın peşini bırakmıyor. İtalyan basınında yer alan haberde, Lazio'nun 27 yaşındaki futbolcuyu ocak ayındaki transfer dönemi için de listesinde tutmaya devam ettiği belirtildi.



SARRI ISRARCI

Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin, Uruguaylı futbolcuyu çok beğendiği aktarıldı. İtalyan teknik adamın, ocak döneminde ligde Şampiyonlar Ligi biletinde iddialı olunması ya da Devler Ligi'nde son 16 turu bileti alınması durumunda Torreira transferinde ısrarcı olabileceği öne sürüldü.



GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Uruguaylı futbolcuyu 2022 yazında Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 38 maçta sahaya çıktı.

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