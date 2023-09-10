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Süper Lig devinin gözü Yokuşlu'nun üzerinde

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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Süper Lig devinin gözü Yokuşlu’nun üzerinde

Salih Özcan ve Berkay Özcan girişimlerinden henüz istediği sonucu alamayan Galatasaray aradığı 6 numarayı buldu. Cim Bom son dönemde A Milli Takım'dan uzak kalan milli yıldız için harekete geçince yıldız oyuncu, Cim Bom'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. İşte detaylar...

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