Galatasaray’ın rakibi Manchester United’da kriz! Ten Hag ile Sancho gerginliği tırmanıyor...

TEN HAG'I HAKLI GÖRÜYORLAR

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United'da bir grup oyuncu Erik ten Hag'ın açıklamaların doğru olduğunu ve Jadon Sancho'nun haksız olmasına rağmen yaptığı açıklamalardan dolayı oyuncudan bıkmış durumda.

Haberin devamında oyuncuların Ten Hag'ın yönetime yönelik katı yaklaşımını, statüleri ne olursa olsun takımın tüm üyelerine adil bir şekilde davranıldığını düşünüyor ve bu durumdan dolayı Hollandalı teknik adama saygı duyduklarını iddia etti.