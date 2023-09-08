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Galatasaray'dan yerli operasyonu! Salih Özcan için son teklif

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 08.09.2023
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Galatasaray’dan yerli operasyonu! Salih Özcan için son teklif

Galatasaray, A Milli Takım kampında bulunan Salih Özcan ile temaslarını tekrar sıklaştırdı. Orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için düşünülen 26 yaşındaki futbolcunun, kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor. Berkay Özcan için de Başakşehir’le görüşmeler devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

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