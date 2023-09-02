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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü netleşti

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Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki fikstürü netleşti

Son dakika Galatasaray haberleri | Türkiye'yi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olma başarısı gösteren Galatasaray'ın A Grubu'nda oynayacağı fikstür netleşti.

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