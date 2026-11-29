Fenerbahçe evinde Erzurumspor'u mağlup etti: Kanarya ikinci yarıda açıldı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yi konuk etti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetin ardından ligde de çıkışını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde 3 maçlık cezası tamamlanan Archie Brown formasına kavuşurken, sakatlıkları süren Marco Asensio ile Nathan Ake kadroda yer almadı. Saat 19.00'da başlayan mücadelede Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile Chobani Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Batuhan Kolak yönetti.
Karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti ve puanını 23 yaptı.
İLK YARIDAN NOTLAR
15. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağdan kullanılan serbest atışta savunmanın uzaklaştırdığı meşin yuvarlak Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topa Muric ayak koydu, kaleci Ertuğrul yine gole izin vermedi. Dönen topu Skriniar tamamlamak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda kaleye giden meşin yuvarlak, Muric'e çarpıp auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez, uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
41. dakikada Levent ile paslaşan Oğuz Aydın, soldan ceza sahasına ortaladı, savunmanın arasından iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden az farkla oyun alanını terk etti.
Maçın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Greenwood, ceza sahası dışındaki Oğuz Aydın'a pas verdi. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top, kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-0.
57. dakikada fark 2'ye çıktı. Soldan kazanılan korner atışında Greenwood, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.
84. dakikada soldan kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
88. dakikada sarı-lacivertliler, 3'üncü golünü kaydetti. Kendi yarı sahasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, uzun pasla savunmanın arkasına hareketlenen Greenwood'u topla buluşturdu. Bu futbolcu iyi kontrolün ardından ceza sahasına girer girmez topa ayağının dışıyla sert vurdu ve takımını 3-0 öne geçirdi.
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
OPPONG MAÇTA YOK
Maça saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık gelişmesi yaşandı. Savunma oyuncusu Oppong'un, yüksek derecede devam eden ateşi nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir." sözlerine yer verildi.