12 Dev Adam'dan İzlanda karşısında farklı galibiyet!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 mağlup etti. Elemelerde 9. galibiyetini alan ay-yıldızlılar, 26 Şubat 2027'de Litvanya'ya konuk olacak. Mücadelede 17 yaşındaki Ömer Kutluay da ilk kez milli formayı giydi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 101-83 mağlup etti.
Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini alırken İzlanda ise 6. yenilgisini yaşadı.
MİLLİLER İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Daha çok pota altından skor üreten ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan ay-yıldızlılar, birinci periyodu 23-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan İzlanda, pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kurarak 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skor üstünlüğünü koruyan İzlanda, soyunma odasına 46-43 önde gitti.
12 DEV ADAM İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ
A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta milliler, 24. dakikayı 54-52 üstün geçti.
Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusunun ardından bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Ay-yıldızlılar, üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.
101 SAYIYLA GELEN GALİBİYET
Üçüncü periyotta ele geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Türkiye, farkı 16 sayıya (95-79) çıkardı ve karşılaşmayı 101-83 kazandı.
SIRADAKİ RAKİP LİTVANYA
Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki beşinci maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.
ÖMER KUTLUAY İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşayan 17 yaşındaki basketbolcu, 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.