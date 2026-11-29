Bu sonuçla milliler, elemelerdeki 9. galibiyetini alırken İzlanda ise 6. yenilgisini yaşadı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı , FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği İzlanda 'yı 101-83 mağlup etti.

Türkiye-İzlanda maçı (AA)

MİLLİLER İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Daha çok pota altından skor üreten ve serbest atış çizgisinde hata yapmayan ay-yıldızlılar, birinci periyodu 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan İzlanda, pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kurarak 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 33-39. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 41-42. Topu iyi paylaşan ve skor üstünlüğünü koruyan İzlanda, soyunma odasına 46-43 önde gitti.

12 DEV ADAM İKİNCİ YARIDA ÜSTÜNLÜĞÜ ELE GEÇİRDİ

A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta milliler, 24. dakikayı 54-52 üstün geçti.

Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusunun ardından bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 61-54. Ay-yıldızlılar, üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.