Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Shakhtar Donetsk’i devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadelede galibiyet aradı. TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu golle Shakhtar Donetsk’i deplasmanda 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefledi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sonunda puanını 8'e çıkardı.
İLK YARIDAN NOTLAR
14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!
17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Vedat Muriç'in golü faul gerekçesiyle iptal edildi. #UCL https://t.co/aiK17xBFAq— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026
23. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı korner atışında Muric'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.
30. dakikada Traore ile verkaç yapan Alisson'un ceza yayı içinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Tobias'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Alisson'un yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
GOL GOL GOL!
56. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kante'nin kaptığı topla sağ taraftan takımını atağa kaldıran Greenwood, ceza alanına girdikten sonra yerden vurdu. Kaleci Riznyk'in çeldiği topu Muric kaleye gönderdi: 0-1
Vedat Muriççç!! Temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar karşısında deplasmanda 1-0 öne geçti! ⚽ #UCL https://t.co/QAVQhFTtsx— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026
60. dakikada Nazaryna'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.
67. dakikada Nazaryna'nın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ederson topu iki hamlede kontrol etti.
90+2. dakikada Lukaku'nun ceza alanına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Riznyk ayağıyla golü engelledi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.