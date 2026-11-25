BELÖZOĞLU ADINI TARİHE YAZDIRDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.

46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.

Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.