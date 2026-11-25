Fenerbahçe Tarfin'den Barcelona deplasmanında müthiş zafer!

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Son periyoda 8 sayı geride giren sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 83-77 galip ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla organizasyondaki 9. galibiyetini elde etti.