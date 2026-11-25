Fenerbahçe Tarfin'den Barcelona deplasmanında müthiş zafer!
Giriş Tarihi:
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi. Son periyoda 8 sayı geride giren sarı-lacivertliler, müthiş bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 83-77 galip ayrıldı. Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla organizasyondaki 9. galibiyetini elde etti.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'yı 83-77 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 28-21 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-39 geride girdi.
Üçüncü periyodu 61-53 geride tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, son çeyrekte rakibine 30-16 üstünlük kurarak mücadeleden 83-77 galip ayrıldı.
EUROLEAGUE'DE 9. GALİBİYET
Sarı-lacivertliler, Barcelona deplasmanında aldığı galibiyetle EuroLeague'deki 9. zaferine imza attı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Barcelona 28-21 Fenerbahçe Tarfin
Devre: Barcelona 45-39 Fenerbahçe Tarfin
3. Periyot: Barcelona 61-53 Fenerbahçe Tarfin
Maç Sonucu: Barcelona 77-83 Fenerbahçe Tarfin