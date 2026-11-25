Emre Belözoğlu'ndan Shakhtar Donetsk maçında santrfor kararı: İşte ilk 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadelede galibiyet arayacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmanın ilk 11'leri..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Mücadelede VAR olarak Darren England, AVAR olarak ise Andrew Madley görev yapacak.
İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriç.
FENERBAHÇE VE SHAKHTAR'IN TABLODA YERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada Fenerbahçe, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, 5 puanla 22. sırada yer alıyor.
Shakhtar Donetsk ise çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 4 gol gönderen Ukrayna temsilcisi, kalesinde de 4 gol gördü. Shakhtar, 4 puanla 24. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü haftada sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, dördüncü haftada ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.
SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ
Ukrayna temsilcisi, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada AEK'yi 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, üçüncü haftada deplasmanda Inter'e 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk, dördüncü haftada ise Sporting CP'ye sahasında 1-0 mağlup oldu.