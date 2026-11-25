Mücadelede VAR olarak Darren England, AVAR olarak ise Andrew Madley görev yapacak.

Kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Shakhtar Donetsk ise çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 4 gol gönderen Ukrayna temsilcisi, kalesinde de 4 gol gördü. Shakhtar, 4 puanla 24. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada Fenerbahçe, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, 5 puanla 22. sırada yer alıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü haftada sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, dördüncü haftada ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Ukrayna temsilcisi, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada AEK'yi 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, üçüncü haftada deplasmanda Inter'e 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk, dördüncü haftada ise Sporting CP'ye sahasında 1-0 mağlup oldu.