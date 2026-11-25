CANLI Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı: Emre Belözoğlu'nun rakibi Arda Turan
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadelede galibiyet arıyor. TSİ 23.00'te başlayan karşılaşma, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşma, TSİ 23.00'te başladı. Mücadele, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Santana, Ocheretko, Marlon, Newertton, Traore.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, Kante, İsmail, Greenwood, Oğuz, Kerem, Muriç.
İLK YARIDAN NOTLAR
14. dakikada ev sahibi ekibin yarı alanından çıkmaya çalıştığı sırada İsmail'in kaptığı topla önce Greenwood, ardından Muric buluştu. Bu futbolcunun ceza alanı sağ çaprazında sol ayağıyla yaptığı vuruşta, savunma son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.
GOLE ÇOK YAKLAŞTIK!
17. dakikada Kerem'in sol taraftan ortaladığı topa ceza alanında yükselen Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Muric, topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından Muric'in Matviyenko'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Vedat Muriç'in golü faul gerekçesiyle iptal edildi. #UCL https://t.co/aiK17xBFAq— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026
23. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı korner atışında Muric'in kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Greenwood'un ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Riznyk falsolu gelen topu son anda uzaklaştırdı.
30. dakikada Traore ile verkaç yapan Alisson'un ceza yayı içinden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
40. dakikada Tobias'ın pasıyla ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Alisson'un yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Riznyk son anda topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
BELÖZOĞLU ADINI TARİHE YAZDIRDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün tarihine geçti.
46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu.
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı.
Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı.