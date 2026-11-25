Shakhtar Donetsk ise çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 4 gol gönderen Ukrayna temsilcisi, kalesinde de 4 gol gördü. Shakhtar, 4 puanla 24. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 4 haftada Fenerbahçe, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Fenerbahçe, 5 puanla 22. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü haftada sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, dördüncü haftada ise Liverpool'u 3-2 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KARNESİ

Ukrayna temsilcisi, organizasyonun ilk haftasında deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. İkinci haftada AEK'yi 3-1 mağlup eden Shakhtar Donetsk, üçüncü haftada deplasmanda Inter'e 1-0 yenildi. Shakhtar Donetsk, dördüncü haftada ise Sporting CP'ye sahasında 1-0 mağlup oldu.