Fenerbahçe'nin stoper arayışında yeni hamle! Arsenal'in yıldızı gündemde

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'de istediği forma şansını bulamayan 22 yaşındaki İspanyol stoper Cristhian Mosquera'yı takip ettiği öne sürüldü. Piyasa değeri 40 milyon euro olan genç futbolcu için Inter'in de devrede olduğu belirtildi.