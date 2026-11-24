Fenerbahçe'nin stoper arayışında yeni hamle! Arsenal'in yıldızı gündemde
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe hakkında İngiliz basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'de istediği forma şansını bulamayan 22 yaşındaki İspanyol stoper Cristhian Mosquera'yı takip ettiği öne sürüldü. Piyasa değeri 40 milyon euro olan genç futbolcu için Inter'in de devrede olduğu belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 20 puanla lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerle ilgili Avrupa basınından yeni bir transfer iddiası geldi.
FENERBAHÇE'NİN RADARINDA O VAR
Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen Cristhian Mosquera'yı takibe aldığı öne sürüldü. William Saliba, Gabriel Magalhaes ve Ezri Konsa ile forma rekabetine giren 22 yaşındaki İspanyol stoper, bu sezon 400 dakikadan az süre alabildi.
TRANSFERDE DEV RAKİP: INTER
TEAMtalk'un haberine göre gelecek sezon savunma hattını yenilemeyi planlayan Inter, Mosquera'yı öncelikli transfer hedefleri arasına aldı.
Benfica'nın uzun süredir takip ettiği genç futbolcuyla Suudi Arabistan temsilcileri Al Nassr ve Al Hilal'in de ilgilendiği belirtildi.
ARSENAL'İN HEDEFİ
2025 yazında Valencia'dan Arsenal'e transfer olan Mosquera'nın sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.
Savunmadaki alternatiflerini korumayı hedefleyen İngiliz ekibinin, futbolcunun ocak ayında ayrılmasına sıcak bakmadığı aktarıldı. Ancak Mosquera'nın sezonun kalan bölümünde de yeterli süre alamaması halinde yaz transfer döneminde ayrılık ihtimalinin artabileceği belirtildi.