Emre Belözoğlu tarihi maç öncesi konuştu! Arda Turan sözleri dikkat çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin başkenti Londra'da Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk 24 hedefini vurgulayan Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Arda Turan hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan ilk isim olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, bu durumun kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcu olarak bu seviyeyi gördük. Bu kez bizim için zirve olan yerde, Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmak nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. Bu seviyede oynamak ve teknik direktörlük yapmak arasında fark var. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 teknik adamıyla aynı futbolu oynamaya çalışan bir takım var. Son hocası da benim 'kardeş' dediğim bir isim. Güçlü oyunu olan bir takım ama biz de bu maça iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında, takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız."
"MOTİVASYONUN VE TUTKUNUN OLMAZSA OLMAZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"
Fenerbahçe camiasının beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayan Belözoğlu, hayal kırıklığı yaşandığında futbolculara yönelik kızgınlık ve kırgınlıkların oluştuğunu belirtti.
Futbolcuların güvene ihtiyaç duyduğunun altını çizen Belözoğlu, şunları söyledi:
"Onların arkasında duran, onlarla beraber hareket eden taraftarlara ihtiyaçları var. Ben kendileriyle konuşurken, kulübümüzle ilgili birçok hissiyatımı aktarırken motivasyonun ve tutkunun olmazsa olmaz olduğunu söylüyorum ve elimden geldiğince onları maça hazırlama sorumluluğu hissediyorum. Bir arabanın hareket etmesi için bunu kullanabilecek birisine ihtiyaç var, vites ve tekerleğe ihtiyaç var. Doğru oyunu oynayacağımız standarda çabuk şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum."
KANTE VE LUKAKU'NUN TECRÜBESİ
Daha önce Chelsea forması giyen N'Golo Kante ve Romelu Lukaku hakkındaki soruyu yanıtlayan Belözoğlu, iki futbolcunun takım için önemine değindi:
"İki oyuncu bizim için çok önemli. Bu stadyumda yaşadıkları tecrübe ve Chelsea'yle kazandıkları şampiyonluklar önemli. Onlar için belki çok farklı bir akşam olur. Stadyuma yarın pek çok Fenerbahçe taraftarı gelecek. Stadyumu ve şehri biliyorlar. İki isim de bizim için çok önemli."
ARDA TURAN'A MESAJ
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın Fenerbahçe'yi favori göstermesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Arda tevazu göstermiş, her zaman öyledir. Çok iyi iş çıkarıyor orada. Bendeki yeri her zaman ayrı olacak. Aynı takımda oynadık, milli takımın başarısı için çalıştık. Türk futbolu için çok özel bir gün olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 2 Türk teknik adam maça çıkacak. Duygusal bir rekabet olacak. İkimiz de elimizden geleni yapacağız. Ben Fenerbahçe için her şeyimi vereceğim. Biz saha içinde yıllarca oynadığımız dostlarımızla karşı karşıya geliyoruz ama Fenerbahçe söz konusu olduğunda karşımızda kim olursa elimizden geleni yaparız. Ama sonuç ne olursa olsun biz Arda'yla maçın ardından sarılacağız."