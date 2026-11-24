UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, hedeflerinin ilk 24'e kalmak olduğunu ve kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan ilk isim olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, bu durumun kendisi için heyecan verici olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcu olarak bu seviyeyi gördük. Bu kez bizim için zirve olan yerde, Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkmak nasip oldu, Allah'a şükürler olsun. Bu seviyede oynamak ve teknik direktörlük yapmak arasında fark var. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Karşımızda son 4-5 teknik adamıyla aynı futbolu oynamaya çalışan bir takım var. Son hocası da benim 'kardeş' dediğim bir isim. Güçlü oyunu olan bir takım ama biz de bu maça iyi hazırlandık. Elimizde güçlü ve kaliteli oyuncular var. Takımımız Şampiyonlar Ligi maçlarında, takım oyununu iyi oynadığını gösterdi. İlk 24'e kalmak bizim için çok net bir hedef. İnşallah bunu başaracağız."