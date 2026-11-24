Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe maçındaki penaltı için ne konuşuldu?
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Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), iki karşılaşmaya ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Fenerbahçe karşısında Kocaelispor'un kazandığı penaltı ile Göztepe'nin Erzurumspor FK karşısında faul gerekçesiyle iptal edilen golü yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken gözler Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarına çevrildi. Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın iki karşılaşmasında yaşanan pozisyonlara ilişkin kayıtları yayımladı.
FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI KAYITLARDA YER ALDI
Kocaelispor'un Fenerbahçe karşısında penaltı kazandığı pozisyona ilişkin VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.
GÖZTEPE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ DE LİSTEDE
Erzurumspor FK karşısında Göztepe'nin kaydettiği golün faul gerekçesiyle iptal edildiği pozisyona ilişkin kayıtlar da yayımlandı.