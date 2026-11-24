Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı! Fenerbahçe maçındaki penaltı için ne konuşuldu?

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK), iki karşılaşmaya ilişkin VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlar arasında Fenerbahçe karşısında Kocaelispor'un kazandığı penaltı ile Göztepe'nin Erzurumspor FK karşısında faul gerekçesiyle iptal edilen golü yer aldı.