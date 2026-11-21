CANLI Kocaelispor-Fenerbahçe maç sonu analizi Libero'da!
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Abdullah Ercan, Murat Özbostan, İbrahim Yavuz ve Ömer Saraç, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.
Spor yorumcuları Abdullah Ercan, Murat Özbostan, İbrahim Yavuz ve Ömer Saraç, Kocaelispor-Fenerbahçe mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.
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