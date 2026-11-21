Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor karşısında beraberlikle yetindi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldu. Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta 5-0'lık galibiyet alan sarı-lacivertliler seriyi sürdürmeyi hedefledi. Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Fenerbahçe, öne geçmesine rağmen Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştı. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.
Hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yaptı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlandı.
İkinci yarısı kıran kırana geçen mücadelede Fenerbahçe, öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından 12. Hafta sonunda Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 11'e çıktı.
İLK YARIDAN NOTLAR
10. dakikada soldan Baku'nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong'a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
30. dakikada Tayfur Binögöl'ün hatalı pasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Serhat Öztaşdelen uzaklaştırdı.
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood'un sert şutunda, Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ kenar çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
68. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde Maglica'nın indirdiği topu Semedo uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Semedo'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Gulliksen'in şutunda, top üst direkten dışarı gitti.
76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Maglica'nın yerden şutunda, barajın altından geçen top filelerle buluştu: 2-1
90+3. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında Greenwood'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.