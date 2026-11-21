Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı.

KOCAELİSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alan ve o maçta sakatlık yaşayan Show'un yerine Tayfur Bingöl'e yer verirken savunmada Emir Ortakaya'nın yerine Maglica'ya, Aye'nin yerine de Sousa'ya şans verdi.

Kocaeli ekibi Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Baku, Sousa, Agyei 11'i ile sahaya çıktı.

Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız ve Aye yer aldı.