Fenerbahçe'ye Kocaelispor beraberliği sonrası Libero'da sert eleştiri! "Bu oyunla ilk 3'e giremez"
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da değerlendirildi. Abdullah Ercan, Murat Özbostan, İbrahim Yavuz ve Ömer Saraç'ın katıldığı maç sonu yayınında sarı-lacivertlilerin performansı masaya yatırıldı. Fenerbahçe'nin oyununu sert sözlerle eleştiren Ercan, "Bu kadar ruhsuz bir takım görmedim ben" ifadelerini kullandı.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu yayınında ele alındı.
Spor yorumcuları Abdullah Ercan, Murat Özbostan, İbrahim Yavuz ve Ömer Saraç, karşılaşmada yaşanan gelişmeleri ve Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi.
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"BU KADAR RUHSUZ BİR TAKIM GÖRMEDİM"
Abdullah Ercan, "Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye gidemedi. Galatasaray öğlen saatlerinde kazanmışken bu kadar ruhsuz bir takım görmedim ben. Galatasaray kazanmışken böyle olamazsın. Bu kadar vurdumduymaz bir oyuncu grubu olmamalı. Sahada hiçbir organizasyon ortaya koyamayan bir Fenerbahçe vardı. 2-1 geriye düştükten sonra sergilenen oyun, Fenerbahçe'nin asıl oyunuydu. Öndeyken Fenerbahçe çok kötü oynadı" ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL'A HAKSIZLIK MI ETTİK?"
Ercan, "İsmail Kartal'a biz haksızlık mı ettik acaba? Vallahi ben bu oyundan sonra öyle düşünmeye başladım. Evet, İsmail hocanın oyununda da eksikler vardı ama böyle bir futbol kabul edilemez" dedi.
"SKRINIAR GOL ATTI DİYE EKSİKLERİNİ SÖYLEMEYECEK MİYİZ?"
Sarı-lacivertli takımın kadro tercihlerini de eleştiren Ercan, "Sen geçen hafta kullandığın ilk 11'i sahaya çıkarıyorsun. Bence Lukaku'nun oynaması kesinlikle yanlıştı. Geçen hafta rakip Çorum'du, bu hafta Kocaelispor. Skriniar da çok kötüydü. Gol attı diye eksiklerini söylemeyecek miyiz yani?" şeklinde konuştu.
"FENERBAHÇE BU OYUNLA İLK 3'E GİREMEZ"
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendiren Ercan, "Fenerbahçe bu oyunla bırak şampiyonluğu, gelinen noktada sergilediği bu görüntüyle ilk 3'e bile giremez" ifadelerini kullandı.
"BİR ÇİÇEKLE BAHAR OLMAZ"
Murat Özbostan, "Hoca, Samandıra'da gazetecilerle bir toplantı yapmıştı. Orada ne demişti? 'Bir çiçekle bahar olmaz' demişti. Yani oyun için zamana ihtiyaç duyduklarını, henüz hiçbir şeyin bitmediğini ve yapacakları çok şey olduğunu ifade etmişti. Fenerbahçe'nin önündeki maçlarda 3-3-3 şeklinde ilerlemesi lazım. Galatasaray kazanmış, bunun sizin için motivasyon kaynağı olması gerekiyor. Ancak eski düzen ve eski alışkanlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.
"EN ÖNEMLİ FAKTÖR PSİKOLOJİ"
Özbostan, "En önemli faktör psikolojik faktör. Camiaya ne anlatacaksınız? Birisinin buna cevap vermesi lazım. Çorum maçında bireysel kalitelerle bir yerlere geldiniz ancak bu maçta apayrı bir Fenerbahçe vardı" değerlendirmesinde bulundu.