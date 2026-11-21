Abdullah Ercan, " Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye gidemedi. Galatasaray öğlen saatlerinde kazanmışken bu kadar ruhsuz bir takım görmedim ben. Galatasaray kazanmışken böyle olamazsın. Bu kadar vurdumduymaz bir oyuncu grubu olmamalı. Sahada hiçbir organizasyon ortaya koyamayan bir Fenerbahçe vardı. 2-1 geriye düştükten sonra sergilenen oyun, Fenerbahçe'nin asıl oyunuydu. Öndeyken Fenerbahçe çok kötü oynadı" ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL'A HAKSIZLIK MI ETTİK?"

Ercan, "İsmail Kartal'a biz haksızlık mı ettik acaba? Vallahi ben bu oyundan sonra öyle düşünmeye başladım. Evet, İsmail hocanın oyununda da eksikler vardı ama böyle bir futbol kabul edilemez" dedi.

"SKRINIAR GOL ATTI DİYE EKSİKLERİNİ SÖYLEMEYECEK MİYİZ?"

Sarı-lacivertli takımın kadro tercihlerini de eleştiren Ercan, "Sen geçen hafta kullandığın ilk 11'i sahaya çıkarıyorsun. Bence Lukaku'nun oynaması kesinlikle yanlıştı. Geçen hafta rakip Çorum'du, bu hafta Kocaelispor. Skriniar da çok kötüydü. Gol attı diye eksiklerini söylemeyecek miyiz yani?" şeklinde konuştu.