Fenerbahçe’den iç transfer atağı: İki milli yıldız için yeni sözleşme planı

Fenerbahçe yönetimi, iki milli futbolcuyu takımda tutmak için harekete geçiyor. Sarı-lacivertlilerin Mert Müldür'e 3 yıllık, İrfan Can Kahveci'ye ise 1+1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması kapsamında iç transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli futbolcular Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci'yi takımda tutmak için harekete geçiyor. İki oyuncuya sunulması planlanan sözleşmelerin süreleri de netleşti. Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KANARYA'DA İÇ TRANSFER ATAĞI Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Mert Müldür ve İrfan Can Kahveci için yeni kontrat hazırlığında. İki milli futbolcuyla da yola devam etmeyi hedefleyen yönetim, oyunculara sunulacak tekliflerin süresini belirledi.

MERT MÜLDÜR'E 3 YILLIK TEKLİF Teknik heyetin kadro planlamasında yer alan Mert Müldür için 3 yıllık yeni sözleşme düşünülüyor. Bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki savunma oyuncusunun takımda kalması isteniyor. Mert Müldür, bu sezon tüm kulvarlarda 9 karşılaşmada görev aldı. Milli futbolcu, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İRFAN CAN'A 1+1 YILLIK FORMÜL Fenerbahçe yönetimi, 31 yaşındaki İrfan Can Kahveci için ise farklı bir sözleşme planı üzerinde duruyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcuya 1+1 yıllık kontrat önerilmesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci, bu sezon toplam 17 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli oyuncu, 5 gol ve 3 asistle takımına 8 gollük katkı sağladı.