İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın açıklaması! Milli takıma gönderme mi yaptı?
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada iki gol atan İrfan Can Kahveci, gol sevincinin ardından gündeme gelen Sergen Yalçın'a gönderme iddialarına yanıt verdi. Milli takıma davet edilmediği için üzüldüğünü belirten yıldız futbolcu, "Gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada İrfan Can Kahveci, attığı iki golle öne çıktı. Sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan milli futbolcu, hem performansı hem de gol sevinciyle gündeme geldi.
Karşılaşmanın henüz 20. dakikasında gelişen atakta topla buluşan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak hem takımına skor avantajını getirdi hem de kendi kariyerindeki bu özel günü unutulmaz kıldı.
İrfan Can Kahveci, tek golle yetinmedi. Mücadelenin 55. dakikasında bir kez daha fileleri havalandırdrı ve 2 golle karşılaşmayı tamamladı.
Milli futbolcu, çubuklu formayla çıktığı 200. maçında gol atarak bu özel karşılaşmayı golle taçlandırdı.
CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTIĞI GOLLERLE ZİRVEDE
İrfan Can Kahveci, uzak mesafeden kaydettiği gollerle Süper Lig'de zirvede yer alıyor.
Tecrübeli futbolcu, ligde ilk kez mücadele ettiği 2014/15 sezonundan bu yana ceza sahası dışından 23 kez fileleri havalandırdı. İrfan Can Kahveci, söz konusu dönemde ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu olarak öne çıktı.
GOL SEVİNCİNDE GÖNDERME Mİ VAR?
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu İrfan Can Kahveci, 56. dakikada kaydettiği ikinci golün ardından yaptığı sevinçle dikkat çekti. Kameralara dönerek ceplerini kontrol eden İrfan Can'ın bu hareketi, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde maç sonunda soyunma odasına giderken sergilediği ve sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" olarak anılan görüntüsünü hatırlattı.
"GOL SEVİNCİMİN SERGEN HOCA'YLA HİÇBİR ALAKASI YOK"
Gol sevincinin Sergen Yalçın'a gönderme olduğu yönündeki sosyal medya iddialarına yanıt veren İrfan Can Kahveci, hareketinin milli takım teknik direktörüyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok."
"MİLLİ BAYRAK, O FORMA HER ŞEYİN ÜSTÜNDEDİR"
Sergen Yalçın'a duyduğu sevgi ve saygıyı dile getiren İrfan Can Kahveci, milli takımın yeni dönemde başarılı olmasını temenni ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime."