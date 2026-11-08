Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Çorum FK ile oynadığı karşılaşmada İrfan Can Kahveci, attığı iki golle öne çıktı. Sarı-lacivertli formayla 200. maçına çıkan milli futbolcu, hem performansı hem de gol sevinciyle gündeme geldi.

Karşılaşmanın henüz 20. dakikasında gelişen atakta topla buluşan yıldız futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak hem takımına skor avantajını getirdi hem de kendi kariyerindeki bu özel günü unutulmaz kıldı.

İrfan Can Kahveci, tek golle yetinmedi. Mücadelenin 55. dakikasında bir kez daha fileleri havalandırdrı ve 2 golle karşılaşmayı tamamladı.

Milli futbolcu, çubuklu formayla çıktığı 200. maçında gol atarak bu özel karşılaşmayı golle taçlandırdı.