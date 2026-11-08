Fenerbahçe'de Dirk Kuyt bilinmezi son buldu! Emre Belözoğlu sonrası karar verildi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından teknik heyetteki yapılanmaya ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Liverpool karşısında takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın geleceği netleşmeye başladı. Sabah yazarı Murat Özbostan ve A Spor muhabiri Erdem Akbaş, Hollandalı futbol adamının Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağını bildirdi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik heyette yeni bir yapılanma süreci başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertlilerde, karşılaşmada takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN TEKNİK HEYET AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, daha önce Dirk Kuyt'ın teknik heyette yer alıp almayacağına ilişkin soruya, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız." yanıtını vermişti.
DIRK KUYT YENİ EKİPTE YER ALMAYACAK
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağını açıkladı.
Özbostan, köşe yazısında Belözoğlu'nun 12 kişilik bir ekiple çalışacağını belirterek Aziz Yıldırım'ın Kuyt'ın da bu yapılanmada bulunmasını istediğini, ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığının konuşulduğunu aktardı.
"SICAK BAKMADIĞI KONUŞULUYOR"
Özbostan, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."
A Spor muhabiri Erdem Akbaş da Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağını bildirdi.
Böylece Liverpool galibiyetinde takımın başında bulunan Kuyt'ın yeni teknik yapılanmadaki durumuna ilişkin merak edilen soruya yanıt gelmiş oldu.