Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"SICAK BAKMADIĞI KONUŞULUYOR"

Özbostan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Toplantının dikkat çeken başlıklarından biri de Oğuz Çetin'in yokluğuydu. Futbol direktörünün bu önemli organizasyonda bulunmaması soru işaretleri yarattı. Emre Belözoğlu, 12 kişilik bir ekiple çalışacaklarını açıkladı. Benim edindiğim bilgiye göre Aziz Yıldırım, özellikle Dirk Kuyt'ın da bu yapılanmanın içerisinde olmasını istiyordu. Ancak Hollandalı futbol adamının bu düşünceye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Elbette bir teknik adam kendi çalışma düzenini kurmak isteyebilir. Başka bir ismin altında görev yapmak istememesi de anlaşılabilir. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte tecrübeli isimlerden farklı görev ve sorumluluklarla yararlanmak da akılcı bir tercih olabilir."

A Spor muhabiri Erdem Akbaş da Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağını bildirdi.

Böylece Liverpool galibiyetinde takımın başında bulunan Kuyt'ın yeni teknik yapılanmadaki durumuna ilişkin merak edilen soruya yanıt gelmiş oldu.