UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti "mucize" olarak nitelendiren Hollandalı çalıştırıcı, taraftarların desteğine dikkat çekti. Kuyt, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin de konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. FENERBAHÇE'DEN LİVERPOOL'A KARŞI TARİHİ ZAFER! "BUGÜN BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK" Liverpool'un kendisi için çok önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik sorumlu, "Liverpool benim için çok önemli bir kulüp. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir mucize gerçekleştirdik. Çoğunluk bugün kazanacağımızı düşünmüyordu ancak biz maç içerisinde kazanabileceğimize inandık. Liverpool'u burada yenerek neler yapabileceğimizi gösterdik. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmış olmak, özellikle de Liverpool'a karşı galip gelmek çok özeldi. Oyuncularıma maç öncesinde Liverpool'a karşı kazanabileceğimizi söyledim. Takımımızda harika oyuncular var. Oyuncularımıza inanıyoruz ve onlara neler yapabileceğimizi anlattık. Yapmamız gereken, tutkumuzu ve isteğimizi geri getirmekti. Bu maçta tutkumuzu ve isteğimizi gösterdik." diye konuştu.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv) "MAÇIN OYUNCUSUNUN TARAFTAR OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM" Taraftarın oyuna etkisine değinen Kuyt, "İhtiyacımız olan şey bu. Maçın oyuncusu ödülünü İsmail Yüksek aldı ancak bir diğer maçın oyuncusunun da taraftar olduğunu söylemeliyim. Hala yarışın içerisindeyiz. Play-off oynama şansımız olduğunu düşünüyorum. Önemli olan, sezonun devamını getirebilmemiz. Bu galibiyetle birlikte takım tesislere mutlu gelecek. Emre de bu galibiyetle birlikte iyi bir başlangıç yapacaktır. Pazar günü önümüzde önemli bir maç var." dedi.