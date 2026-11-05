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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan Liverpool galibiyeti sonrası açıklama: "Bir mucize gerçekleştirdik"

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DHA
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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'tan Liverpool galibiyeti sonrası açıklama: "Bir mucize gerçekleştirdik"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti "mucize" olarak nitelendiren Hollandalı çalıştırıcı, taraftarların desteğine dikkat çekti. Kuyt, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin de konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u sahasında 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Dirk Kuyt, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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"BUGÜN BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Liverpool'un kendisi için çok önemli bir kulüp olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik sorumlu, "Liverpool benim için çok önemli bir kulüp. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir mucize gerçekleştirdik. Çoğunluk bugün kazanacağımızı düşünmüyordu ancak biz maç içerisinde kazanabileceğimize inandık. Liverpool'u burada yenerek neler yapabileceğimizi gösterdik. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmış olmak, özellikle de Liverpool'a karşı galip gelmek çok özeldi. Oyuncularıma maç öncesinde Liverpool'a karşı kazanabileceğimizi söyledim. Takımımızda harika oyuncular var. Oyuncularımıza inanıyoruz ve onlara neler yapabileceğimizi anlattık. Yapmamız gereken, tutkumuzu ve isteğimizi geri getirmekti. Bu maçta tutkumuzu ve isteğimizi gösterdik." diye konuştu.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"MAÇIN OYUNCUSUNUN TARAFTAR OLDUĞUNU SÖYLEMELİYİM"

Taraftarın oyuna etkisine değinen Kuyt, "İhtiyacımız olan şey bu. Maçın oyuncusu ödülünü İsmail Yüksek aldı ancak bir diğer maçın oyuncusunun da taraftar olduğunu söylemeliyim. Hala yarışın içerisindeyiz. Play-off oynama şansımız olduğunu düşünüyorum. Önemli olan, sezonun devamını getirebilmemiz. Bu galibiyetle birlikte takım tesislere mutlu gelecek. Emre de bu galibiyetle birlikte iyi bir başlangıç yapacaktır. Pazar günü önümüzde önemli bir maç var." dedi.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"TAKIMIN RUHUNU SAHAYA YANSITTIK"

Karşılaşmada geriye düşmelerinden etkilenmediklerini belirten Dirk Kuyt, "Oyunumuzu oynadık. Liverpool'un ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuz. Bizim için oldukça zor olacaktı. Doğru anlarda doğru baskıları yaptık. Geriye düştüğümüzde korkmadım ve endişelenmedim. Geri dönebileceğimizi biliyorduk. İki kez geri dönmek gerçekten harika bir histi. İlk golü bulduğumuzda bu takımın ruhunu sahaya yansıttık. Muriqi konusunda mutluyum, iyi bir maç çıkardı. Lukaku da gerçekten iyi bir performans gösterdi. İkisinin de sahada gösterdiği performanstan dolayı çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDI"

Archie Brown'un performansını da değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, "Brown adına çok büyük bir fırsattı. Şampiyonlar Ligi'nde maça çıktığınızda en iyi takımlara karşı kendinizi gösterebiliyorsunuz. Türkiye'de de ne kadar iyi bir oyuncu olduğu biliniyordu. Kendini Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdi. Çok iyi bir maç çıkardı, gerçekten çok iyiydi." diye konuştu.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"GUENDOUZI GERÇEKTEN İYİ BİR OYUNCU"

Guendouzi'nin performansına ilişkin de konuşan Dirk Kuyt, "Oyun planımızı inceledik ve Liverpool'a karşı nasıl kazanabileceğimizi düşündük. Güçlü bir orta saha kurmak istedik ve bu üçlüyle çıktık. İrfan da orta sahaya yaklaşınca gerçekten kompakt bir orta sahayla mücadele ettik. Guendouzi gerçekten iyi bir oyuncu ancak oldukça fazla eleştiri alıyor. Bugün gerçekten iyi oynadı. İsmail ve Kante ile birlikte gerçekten iyi bir mücadele ortaya koydu. Lukaku'nun da orta sahaya yardımı, Guendouzi'nin performansını yukarıya çekti." dedi.

Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)Dirk Kuyt (A Haber Foto Arşiv)

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından takımda kalma ihtimaline ilişkin de konuşan Dirk Kuyt, "Uzun süre boyunca birlikte oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Kendi görevimi eksiksiz yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkan bana bu harika fırsatı verdi. Başkan ve kulüp isterse burada kalmak istiyorum. Hafta sonunda yine önemli bir maça çıkacağız ve ona hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe bundan sonra yukarıya doğru ilerleyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

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