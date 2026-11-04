Fenerbahçe'ye kaybeden Liverpool'da Andoni Iraola'dan dikkat çeken sözler: İletişim kuramadık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Liverpool'da Teknik Direktör Andoni Iraola, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kadıköy'deki atmosfere dikkat çeken Iraola, "Statta çok fazla ses olduğu için herhangi bir iletişim kuramadık." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool, İstanbul'da karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, karşılaşmayı değerlendirdi.
Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik, iyi anlarımız ve gollerimiz oldu ancak sonrasında daha iyi savunma yapmamız gereken anlar yaşadık. Burada oynamak zor, atmosfer oldukça etkileyici. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ancak işler istediğim gibi gitmedi. Özellikle skor 1-1 olduğunda daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. İlk golde barajı iyi kuramadık. Son golde de Muriqi'nin sıçrayışıyla... Bu pozisyonlarda daha iyi savunma yapmalıydık. Yediğimiz gollerde daha iyi kontrol sağlamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
"KAYBETMEMİZİN ASIL SEBEBİ ROTASYON DEĞİLDİ"
Forvet rotasyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Iraola, "Sistemin iyi çalışacağını düşündük. Bu, sadece bugün yaptığımız bir şey değildi. Yoğun maç haftalarında 5-6-7 değişiklik yapıyoruz. Herkesi sürekli olarak ekonomik şekilde oynatmak zor. Rotasyon konusunda iyi ilerliyorduk. Mağlubiyetimizin asıl sebebinin rotasyon olduğunu söyleyemem. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kazanamamamızın sebebi buydu." dedi.
"STATTA HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURAMADIK"
Kadıköy'deki atmosferden de söz eden İspanyol teknik adam, "Yediğimiz goller basitti. Frikik oldukça uzak bir mesafedendi. Bu tür hatalar yaptık. Son golde de aynı şekilde doğru kontrolü sağlayamadık. Top alçaktan geldi ve Muriqi kazandı. Statta çok fazla ses olduğu için herhangi bir iletişim kuramadık. Talimat vermek benim için de zordu. İletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar yaşadık." ifadelerini kullandı.