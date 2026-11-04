Andoni Iraola (AA)

Iraola, "Bizi üzen goller yedik. İki kez öne geçtik, iyi anlarımız ve gollerimiz oldu ancak sonrasında daha iyi savunma yapmamız gereken anlar yaşadık. Burada oynamak zor, atmosfer oldukça etkileyici. Kazanacağımızı düşünerek oynadık ancak işler istediğim gibi gitmedi. Özellikle skor 1-1 olduğunda daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. İlk golde barajı iyi kuramadık. Son golde de Muriqi'nin sıçrayışıyla... Bu pozisyonlarda daha iyi savunma yapmalıydık. Yediğimiz gollerde daha iyi kontrol sağlamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"KAYBETMEMİZİN ASIL SEBEBİ ROTASYON DEĞİLDİ"

Forvet rotasyonuna ilişkin soruyu yanıtlayan Iraola, "Sistemin iyi çalışacağını düşündük. Bu, sadece bugün yaptığımız bir şey değildi. Yoğun maç haftalarında 5-6-7 değişiklik yapıyoruz. Herkesi sürekli olarak ekonomik şekilde oynatmak zor. Rotasyon konusunda iyi ilerliyorduk. Mağlubiyetimizin asıl sebebinin rotasyon olduğunu söyleyemem. Golleri nasıl yediğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kazanamamamızın sebebi buydu." dedi.