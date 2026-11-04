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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırladı. TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Kirik karşılaşmada sarı-lacivertliler, sahasında Liverpool'u 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Kritik mücadele TRT1 ve tabii platformundan canlı yayınlandı. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, kritik karşılaşmada İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve 3 puanla tanıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi - 1

İLK YARIDAN NOTLAR

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi - 2

İKİNCİ YARIDAN NOTLAR

59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.

69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi - 3

DIRK KUYT'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARI DİLEĞİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt,Liverpool maçı öncesi Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek kendisine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Kuyt, "Emre ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi - 4

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.

İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.

ORTA SAHADA ÜÇLÜ DİZİLİŞ

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi - 5

OPPONG VE GREENWOOD SAHADA

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.

#Fenerbahçe #Liverpool #Şampiyonlar Ligi
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