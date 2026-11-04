Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin gecesi: Kanarya Kadıköy'de Liverpool'u devirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırladı. TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. Kirik karşılaşmada sarı-lacivertliler, sahasında Liverpool'u 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etti. Kritik mücadele TRT1 ve tabii platformundan canlı yayınlandı. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, kritik karşılaşmada İngiliz temsilcisi Liverpool'u 3-2 mağlup etti ve 3 puanla tanıştı.
İLK YARIDAN NOTLAR
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Liverpool, Nyoni'nin attığı golle temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. #UCL https://t.co/kzB3WHcI8L— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
⚽🎯 Mason Greenwood frikikten avladı! Temsilcimiz Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi! #UCL https://t.co/rKh2s2RnE8— TRT Spor (@trtspor) November 4, 2026
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.
69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.
Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.