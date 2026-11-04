Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı: Liverpool maçını tribünden izleyecek
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve başlayacağı tarih netleşti. Sarı-lacivertlilerin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip edecek olan Belözoğlu, yarın Samandıra'da takımın başına geçecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Liverpool maçı öncesinde futbolcularla da bir araya gelecek.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçeceği tarih belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı tribünden izleyecek olan Belözoğlu, yarın Samandıra'da görevine başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, bu akşam İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
LİVERPOOL MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK
A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool karşılaşmasını tribünden takip edecek. Sarı-lacivertli takımın başındaki ilk maçına henüz çıkmayacak olan Belözoğlu, görevine yarın başlayacak.
MAÇ ÖNCESİ TAKIMLA BULUŞACAK
Belözoğlu sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Yeni teknik direktörün Liverpool maçı öncesinde futbolcularla bir araya gelmesi bekleniyor.
Belözoğlu, yarından itibaren Fenerbahçe'deki çalışmalarını takımın başında sürdürecek.