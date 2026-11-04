Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı: Liverpool maçını tribünden izleyecek

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve başlayacağı tarih netleşti. Sarı-lacivertlilerin Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip edecek olan Belözoğlu, yarın Samandıra'da takımın başına geçecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Liverpool maçı öncesinde futbolcularla da bir araya gelecek.