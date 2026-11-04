Arda Güler'den Emre Belözoğlu'na dikkat çeken mesaj!
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. Genç yıldızın eski hocasına yönelik paylaşımı dikkat çekti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'na sosyal medya hesabından mesaj gönderdi. Genç yıldızın eski hocasına yönelik paylaşımı dikkat çekti.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından milli futbolcu Arda Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Genç futbolcu, Belözoğlu'nun A Milli Takım formasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Yolunuz açık olsun hocam" ifadelerini kullandı.