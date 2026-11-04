UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe , sahasında İngiliz devi Liverpool 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak isterken, 9 puanlı Liverpool serisini sürdürmenin peşinde olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç maçını geride bırakan Fenerbahçe, 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldı, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu ve Slavia Prag deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. İngiliz ekibi Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.