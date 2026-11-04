Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri, eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak isterken, 9 puanlı Liverpool serisini sürdürmenin peşinde olacak.
Kritik mücadele TRT1 ve tabii platformundan canlı yayınlanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, 4 Kasım Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetecek.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL'DA KİMLER EKSİK?
İngiliz temsilcisinde Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Hugo Ekitike ve Ryan Gravenberch'in sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Liverpool'da hücum hattının önemli isimleri Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın performansı, karşılaşmanın belirleyici unsurları arasında gösteriliyor.
FENERBAHÇE VE LIVERPOOL KAÇ PUANDA?
Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç maçını geride bırakan Fenerbahçe, 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldı, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu ve Slavia Prag deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.
Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. İngiliz ekibi Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti.
Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.