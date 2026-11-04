Fenerbahçe'nin Liverpool zaferi Libero'da! Fırat Aydınus: "Kimse bu bahanelere sığınmasın"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırıldı. Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alındı.
Futbol yorumcuları Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini canlı yayında değerlendirildi.
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"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"
Onur Özkan, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında gösterdiği mücadeleyi değerlendirerek sarı-lacivertli futbolcuların büyük takım refleksi ortaya koyduğunu söyledi.
Özkan, "Büyük takımlar bu tarz maçlarda refleks gösterir. O yüzden Fenerbahçe büyük bir takım. Oyuncular da büyük takım oyuncusu refleksi gösterdi. Ama ben asıl hakkı Fenerbahçe taraftarlarına veriyorum. 35 bin kişi bu yağmurlu havada tezahürat yaptı. Fenerbahçe 2-1 geriye düşmesine rağmen desteği kesmediler. Fenerbahçe'yi her anlamda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen taraftarların ve futbolcuların mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Özkan, "Bu kadar kaotik bir ortam düşünün. Ligde en yakın rakibinizin 9 puan gerisindesiniz. Buna rağmen taraftarlar ve oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bir de maç öncesindeki beklentiyi düşünelim. Maç öncesinde '2-0 yenilirsek iyidir.' diyen taraftarlar vardı." dedi.
"LIVERPOOL'UN KÖTÜ KARNESİ"
Liverpool'un İstanbul'daki maçlarına da değinen Özkan, "Liverpool'un yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da 7'de 0 oldu. Yine eli boş gönderdik onları." değerlendirmesinde bulundu.
"FENERBAHÇE'DE İYİ BİR OLUŞUM VAR"
Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında gösterdiği mücadeleyi değerlendirerek sarı-lacivertli takımın kalitesine ve ortaya koyduğu reaksiyona dikkati çekti.
Aydınus, "Eğer Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 geriden gelerek yeniyorsa hiç kimse Fenerbahçe'ye kalitesiz veya iyi değil demesin. Fenerbahçe'de iyi bir oluşum var. Demek ki Fenerbahçe'nin özünde bu varmış. Bu reaksiyonu vermeleri gerekiyormuş." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİN YETERLİ GÜCÜ VARMIŞ"
Fırat Aydınus, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansı değerlendirerek sarı-lacivertli takımın yeterli güce ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.
Aydınus, "Fenerbahçe'nin gücü yok, yeteneği yok. Kimse bu bahanelere sığınmasın. Fenerbahçe'nin yeterli gücü varmış, bunu öğrenmiş olduk." ifadelerini kullandı.