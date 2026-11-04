Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alındı.

Futbol yorumcuları Fırat Aydınus, İbrahim Yavuz, Onur Özkan ve Serkan Korkmaz, Fenerbahçe-Liverpool mücadelesini canlı yayında değerlendirildi.

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"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"

Onur Özkan, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında gösterdiği mücadeleyi değerlendirerek sarı-lacivertli futbolcuların büyük takım refleksi ortaya koyduğunu söyledi.

Özkan, "Büyük takımlar bu tarz maçlarda refleks gösterir. O yüzden Fenerbahçe büyük bir takım. Oyuncular da büyük takım oyuncusu refleksi gösterdi. Ama ben asıl hakkı Fenerbahçe taraftarlarına veriyorum. 35 bin kişi bu yağmurlu havada tezahürat yaptı. Fenerbahçe 2-1 geriye düşmesine rağmen desteği kesmediler. Fenerbahçe'yi her anlamda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen taraftarların ve futbolcuların mücadeleden vazgeçmediğini vurgulayan Özkan, "Bu kadar kaotik bir ortam düşünün. Ligde en yakın rakibinizin 9 puan gerisindesiniz. Buna rağmen taraftarlar ve oyuncular ellerinden geleni yaptı. Bir de maç öncesindeki beklentiyi düşünelim. Maç öncesinde '2-0 yenilirsek iyidir.' diyen taraftarlar vardı." dedi.