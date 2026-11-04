Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı frikik golüyle dikkat çekti. Opta'nın paylaşılan istatistiğine göre Greenwood, Lionel Messi'nin Mayıs 2019'da kaydettiği golden bu yana İngiliz ekibine frikikten gol atan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Mason Greenwood, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde frikik golü atan ilk oyuncu oldu!

Mason Greenwood, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a attığı frikik golüyle dikkat çekti. Opta'dan paylaşılan istatistiğine göre Greenwood, Lionel Messi'nin Mayıs 2019'da kaydettiği golden bu yana İngiliz ekibine frikikten gol atan ilk futbolcu oldu.

MESSI'DEN BU YANA BİR İLK

Opta kaynaklı istatistiğe göre Mason Greenwood, Lionel Messi'den bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a doğrudan serbest vuruştan gol atan ilk futbolcu oldu.

Lionel Messi, Mayıs 2019'da Liverpool karşısında 3-0 biten maçta frikikten gol kaydetmişti.

GREENWOOD'DAN FENERBAHÇE TARİHİNDE BİR İLK!

Ayrıca Greenwood, kaydettiği bu golle birlikte Fenerbahçe formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde frikikten gol atan ilk futbolcu oldu.