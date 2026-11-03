Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi! Fenerbahçe'deki ilk maçına ceza engeli çıkabilir
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Belözoğlu hakkında disiplin süreci başlatılırken, olası bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı kurulun değerlendirmesinin ardından netleşecek.
FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için gündeminde bulunan Emre Belözoğlu'nun kısa süre içerisinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Belözoğlu'nun olası transferi öncesinde PFDK'ya sevk edilmesi, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'deki ilk karşılaşmasına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.