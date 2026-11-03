FENERBAHÇE'DE SPORTİF DİREKTÖRLÜK VE TEKNİK SORUMLULUK YAPTI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de daha önce hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev aldı.

28 Ekim 2020'de sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sportif direktörlük anlaşması imzalayan Belözoğlu, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sportif direktörlüğünü üstlendi.

25 Mart 2021'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu olarak getirildi. Ancak 1 Haziran 2021'de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.