Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanamaması ve teknik ekibinden bir ismin İstanbul'a gelmek istememesi üzerine görüşmeler durduruldu. Fenerbahçe'de rota yeniden yerli teknik direktöre çevrilirken Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Genç teknik adamla anlaşma sağlandı.
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, takımın başına getirmek istediği isimler içinden Emre Belözoğlu'yla görüşmeleri sıklaştırdı.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertlilerde, Sergio Conceiçao transferi iptal oldu. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Portekizli hocanın ekstra taleplerde bulunduğu kaydedildi.
Conceiçao'nun yıllık ücretle alakalı belli bir noktaya bir türlü inmediği hatta bu rakamı yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.
Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de 3-4 tane önemli yöneticinin, Emre Belözoğlu'nu ısrarlı bir şekilde istediği ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı vurgulandı.
CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüşmelere başlamıştı. Ancak yapılan temaslarda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.
Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'den 3,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Conceiçao'nun yardımcılarından birinin de sarı-lacivertli takıma katılmak istemediği belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla yürütülen görüşmeleri durdurdu.
AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE BELÖZOĞLU HAMLESİ
Conceiçao görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeniden yerli isimler gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, listenin üst sıralarında yer alan Emre Belözoğlu ile görüştü. Genç teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.
KASIMPAŞA İLE SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR
Kariyerini Kasımpaşa Teknik Direktörü olarak sürdüren Emre Belözoğlu'nun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.