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Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de teknik direktör arayışında yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmadı. Sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanamaması ve teknik ekibinden bir ismin İstanbul'a gelmek istememesi üzerine görüşmeler durduruldu. Fenerbahçe'de rota yeniden yerli teknik direktöre çevrilirken Aziz Yıldırım, Emre Belözoğlu ile bir araya geldi. Genç teknik adamla anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 1

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, takımın başına getirmek istediği isimler içinden Emre Belözoğlu'yla görüşmeleri sıklaştırdı.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 2

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertlilerde, Sergio Conceiçao transferi iptal oldu. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Portekizli hocanın ekstra taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Conceiçao'nun yıllık ücretle alakalı belli bir noktaya bir türlü inmediği hatta bu rakamı yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de 3-4 tane önemli yöneticinin, Emre Belözoğlu'nu ısrarlı bir şekilde istediği ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 3

CONCEIÇAO İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile görüşmelere başlamıştı. Ancak yapılan temaslarda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.

Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'den 3,5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Ayrıca Conceiçao'nun yardımcılarından birinin de sarı-lacivertli takıma katılmak istemediği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adamla yürütülen görüşmeleri durdurdu.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 4

AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE BELÖZOĞLU HAMLESİ

Conceiçao görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük için yeniden yerli isimler gündeme geldi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, listenin üst sıralarında yer alan Emre Belözoğlu ile görüştü. Genç teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 5

KASIMPAŞA İLE SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR

Kariyerini Kasımpaşa Teknik Direktörü olarak sürdüren Emre Belözoğlu'nun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 6

FENERBAHÇE'DE SPORTİF DİREKTÖRLÜK VE TEKNİK SORUMLULUK YAPTI

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de daha önce hem sportif direktör hem de teknik sorumlu olarak görev aldı.

28 Ekim 2020'de sarı-lacivertli kulüple bir yıllık sportif direktörlük anlaşması imzalayan Belözoğlu, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sportif direktörlüğünü üstlendi.

25 Mart 2021'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına teknik sorumlu olarak getirildi. Ancak 1 Haziran 2021'de dönemin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de Conceiçao ile görüşmeler iptal! Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu hamlesi 7

BAŞAKŞEHİR, ANKARAGÜCÜ VE ANTALYASPOR'DA GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 3 Ekim 2021'de Başakşehir'in teknik direktörlüğüne getirilen Belözoğlu, İstanbul ekibiyle iki yıllık sözleşme imzaladı. 3 Eylül 2023'te karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı.

5 Ekim 2023'te Ankaragücü ile sözleşme imzalayan genç teknik adam, sezon sonunda başkent ekibinden ayrıldı. Daha sonra Antalyaspor'u çalıştıran Belözoğlu, kariyerini Kasımpaşa'da sürdürüyor.

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