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CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırlıyor. Kritik mücadelede iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak isterken, 9 puanlı Liverpool serisini sürdürmenin peşinde.

Kritik mücadele TRT1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool - 1

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.

CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool - 2

DIRK KUYT'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARI DİLEĞİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt,Liverpool maçı öncesi Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek kendisine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Kuyt, "Emre ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool - 3

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.

İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.

ORTA SAHADA ÜÇLÜ DİZİLİŞ

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.

CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool - 4

OPPONG VE GREENWOOD SAHADA

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.

CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool - 5

FENERBAHÇE VE LIVERPOOL KAÇ PUANDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ilk üç maçını geride bırakan Fenerbahçe, 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldı, Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu ve Slavia Prag deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.

Liverpool ise ilk üç maçını kazanarak 9 puana ulaştı. İngiliz ekibi Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 mağlup etti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

#Fenerbahçe #Liverpool #Şampiyonlar Ligi
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