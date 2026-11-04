DIRK KUYT'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARI DİLEĞİ

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt,Liverpool maçı öncesi Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek kendisine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Kuyt, "Emre ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.