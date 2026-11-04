CANLI Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Fenerbahçe'nin konuğu Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Liverpool'u ağırlıyor. Kritik mücadelede iki takımda da önemli eksikler bulunuyor. TRT1'den canlı yayınlanan mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini almak isterken, 9 puanlı Liverpool serisini sürdürmenin peşinde.
Kritik mücadele TRT1 ve tabii platformundan canlı yayınlanıyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı Fransız hakem Clément Turpin yönetiyor.
Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Munoz, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola.
DIRK KUYT'TAN EMRE BELÖZOĞLU'NA BAŞARI DİLEĞİ
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt,Liverpool maçı öncesi Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek kendisine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.
Emre Belözoğlu ile yakın arkadaş olduklarını ifade eden Kuyt, "Emre ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.