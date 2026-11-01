Fenerbahçe'de teknik direktör oylaması! Aykut Kocaman ve Conceiçao için karar çıktı
Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine yönelik tepkilerin ardından gerçekleştirilen kritik toplantıda, istifa seçeneği dahil kulübün geleceğine ilişkin önemli konuların değerlendirildiği belirtildi. Konuya ilişkin Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman ve Sergio Conceiçao isimleri öne çıkarken son kararı Aziz Yıldırım'ın vereceği belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından kötü gidişatı durduramayan sarı-lacivertlilerde yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Kritik toplantının gündeminde istifa seçeneğinin de bulunduğu öne sürüldü. Aziz Yıldırım ise kritik toplantıya katılmama kararı aldı. Öte yandan istifa iddialarına ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden resmi açıklama geldi.
A Spor'un haberinde göre ise bu toplantıda smail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de üç isim gündeme geldi. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik yönetim kurulu oylaması yapıldı.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş, canlı yayında son gelişmeleri ve kulis bilgilerini aktardı.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları ve Göztepe karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetim harekete geçti.
Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu, 1 Kasım Pazar günü saat 14.00'te olağanüstü toplandı.
Toplantıda takımın mevcut durumu, alınan sonuçlar ve kulübün geleceğine ilişkin atılabilecek adımların değerlendirileceği bildirildi.
AZİZ YILDIRIM TOPLANTIDA YER ALMADI
Kulüp binasındaki kritik hareketliliği aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, "Dün maçtan sonra yönetim kurulu kendi içerisinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Başkan Aziz Yıldırım yoktu. Dün maçta tribünde de değildi. Ardından aynı yönetim kurulu bugün eksiksiz bir şekilde saat 14.00'te toplanmak üzere kulüp binasında bir araya geldi. Avrasya Maratonu sebebiyle 14.30-15.00 gibi yöneticiler toplandı. Aziz Yıldırım bu toplantıda da yok, uzaktan bağlantı ile katılım gösteriyor Sayın Başkan." sözleriyle son durumu bildirdi.
YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ: YERLİ Mİ, YABANCI MI?
Yönetim kurulunun artık teknik direktör konusunu netleştirmek istediğini belirten Erdem Akbaş, "Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda teknik direktör konusu artık belirlenmek isteniyor. Bu toplantının sonucundan bir ismin çıkması isteniyor. Yabancı isteyen bir yönetici grubu var, yerli teknik direktör isteyen bir yönetici grubu var. Sayın Başkan'ın geçen hafta içerisindeki kararı yabancı teknik direktörle devam etme noktasındaydı. Ancak Başkan bunu zamana yayarak alacağını ifade etmiş ve geçici olarak Dirk Kuyt kararı açıklanmıştı. Dün Göztepe mağlubiyeti sonrası kongre üyelerinin ve taraftarın tepkisini azaltacak kararların hızlı bir şekilde alınması isteniyor." dedi.
MASADA İSTİFA VE AYRILIK İHTİMALİ
Alınacak kararların uygulanmaması durumunda yönetim içinde çatlaklar oluşabileceğini vurgulayan Akbaş, "Eğer yöneticiler, alınması gereken kararların alınmadığını görürse burada bazı yöneticilerle yol ayrımına gidilebilir. Yani istifalar gelebilir. Ek olarak futbol komitesi ve yapılanmasıyla alakalı da bazı değişiklikler olabilir. Aziz Yıldırım'ın istifasına dair bugün çok haber dolaştı ama bende böyle bir bilgi yok. O sebeple bu haberleri doğrulamıyorum. Buradan çıkacak ortak kararlar başkana iletilecek. Yarın Fenerbahçe için çok önemli bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.
"AZİZ YILDIRIM TÜRKİYE'DE DEĞİL"
Başkanın toplantıda bizzat bulunmaması üzerine Kerem Canbulat, "Başkanın toplantıya katılmama sebebi yöneticilere 'Kendi aranızda bir beyin fırtınası yapın, bir çoğunluk bulun' şeklinde bir tavsiyesi olmuş olabilir mi?" sorusunu yöneltti.
Bu ihtimali değerlendiren Erdem Akbaş, "Sayın Başkan'ın Türkiye'de olmadığını biliyorum, benim edindiğim bilgi o yönde. O sebeple dün maçta ve bugün toplantıda yoktu. Tabii senin söylediğin de çok kuvvetli bir ihtimal. Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir yönetici. Krizden çıkma adına böyle bir hamle yapmış olabilir. Fenerbahçe'de cevap bekleyen soru işaretleri var ve cevap bulmadığı her geçen dakika camia içerisindeki kaos ve baskı artıyor. Bu toplantı tansiyonu düşürme adına yapılan bir toplantıdır." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.
GÖZTEPE MAÇINDA YÖNETİME TEPKİ
Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın son bölümünde sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimine tepki gösterdi.
Tribünlerden "Yönetim istifa" tezahüratları yükselirken taraftarların protestoları karşılaşmanın ardından da devam etti.