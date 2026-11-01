Kulüp binasındaki kritik hareketliliği aktaran A Spor muhabiri Erdem Akbaş, "Dün maçtan sonra yönetim kurulu kendi içerisinde bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Başkan Aziz Yıldırım yoktu. Dün maçta tribünde de değildi. Ardından aynı yönetim kurulu bugün eksiksiz bir şekilde saat 14.00'te toplanmak üzere kulüp binasında bir araya geldi. Avrasya Maratonu sebebiyle 14.30-15.00 gibi yöneticiler toplandı. Aziz Yıldırım bu toplantıda da yok, uzaktan bağlantı ile katılım gösteriyor Sayın Başkan." sözleriyle son durumu bildirdi.

A Spor'un haberinde göre ise bu toplantıda smail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de üç isim gündeme geldi. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik yönetim kurulu oylaması yapıldı.

Aziz Yıldırım (A Haber Foto Arşiv)

YÖNETİM İKİYE BÖLÜNDÜ: YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Yönetim kurulunun artık teknik direktör konusunu netleştirmek istediğini belirten Erdem Akbaş, "Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda teknik direktör konusu artık belirlenmek isteniyor. Bu toplantının sonucundan bir ismin çıkması isteniyor. Yabancı isteyen bir yönetici grubu var, yerli teknik direktör isteyen bir yönetici grubu var. Sayın Başkan'ın geçen hafta içerisindeki kararı yabancı teknik direktörle devam etme noktasındaydı. Ancak Başkan bunu zamana yayarak alacağını ifade etmiş ve geçici olarak Dirk Kuyt kararı açıklanmıştı. Dün Göztepe mağlubiyeti sonrası kongre üyelerinin ve taraftarın tepkisini azaltacak kararların hızlı bir şekilde alınması isteniyor." dedi.

MASADA İSTİFA VE AYRILIK İHTİMALİ

Alınacak kararların uygulanmaması durumunda yönetim içinde çatlaklar oluşabileceğini vurgulayan Akbaş, "Eğer yöneticiler, alınması gereken kararların alınmadığını görürse burada bazı yöneticilerle yol ayrımına gidilebilir. Yani istifalar gelebilir. Ek olarak futbol komitesi ve yapılanmasıyla alakalı da bazı değişiklikler olabilir. Aziz Yıldırım'ın istifasına dair bugün çok haber dolaştı ama bende böyle bir bilgi yok. O sebeple bu haberleri doğrulamıyorum. Buradan çıkacak ortak kararlar başkana iletilecek. Yarın Fenerbahçe için çok önemli bir gün olacak." değerlendirmesinde bulundu.