Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için İspanya'dan sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Valencia'nın ara transfer döneminde forvet hattını güçlendirmek amacıyla 32 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığını yazdı. LaLiga temsilcisinin listesinde Artem Dovbyk ve Richarlison'un da bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Mallorca'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'nin, İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia'nın transfer listesine girdiği öne sürüldü. İspanyol basınından Fichajes.net'in haberine göre Valencia, ocak ayında hücum hattını güçlendirmek için takviye yapmayı planlıyor. İspanyol ekibinin sportif direktörü Braulio Vázquez'in bu doğrultuda üç farklı forvet adayını değerlendirdiği belirtildi.

Vedat Muriqi (AA) VALENCIA'NIN LİSTESİNDE VEDAT MURIQI VAR Valencia'nın forvet adayları arasında Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin de yer aldığı ifade edildi. Kosovalı futbolcunun İspanya LaLiga'daki deneyimi ve ceza sahası içindeki etkinliği nedeniyle Valencia'nın değerlendirdiği isimlerden biri olduğu aktarıldı. Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla çıktığı 155 karşılaşmada 58 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Kosovalı golcü, İspanyol ekibinde görev aldığı dönemde toplam 70 gole doğrudan katkı sağladı.

Vedat Muriqi (AA) LİSTEDE İKİ YILDIZ DAHA BULUNUYOR Valencia'nın transfer gündeminde Vedat Muriqi'nin yanı sıra Artem Dovbyk ve Richarlison'un da bulunduğu belirtildi. Roma'dan Bologna'ya kiralanan Ukraynalı golcü Artem Dovbyk ile Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison'un da İspanyol ekibinin değerlendirdiği isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Valencia'nın üç futbolcu için de kiralık transfer ihtimalini araştırdığı, ancak oyuncuların sözleşme durumları ve ekonomik şartlarının belirleyici olacağı aktarıldı.