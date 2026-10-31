Fenerbahçe'de Kuyt dönemi kayıpla başladı: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı mağlubiyet
Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Göztepe’yi konuk etti. Kulübede Dirk Kuyt'ın olduğu kritik karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarıda öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray'a derbide mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefledi.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başında bu karşılaşmada yardımcı antrenör Dirk Kuyt bulundu.
İlk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta Fenerbahçe, Göztepe'nin ikinci yarıda gelen gollerine engel olamadı. Mücadele 2-1 Göztepe üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ardından maçın tüm detayları Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.
Fenerbahçe-Göztepe maç sonu canlı yayınında Serkan Korkmaz, Abdullah Ercan, Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bir araya geliyor.
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İLK YARIDAN NOTLAR
8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARIDAN NOTLAR
49. dakikada Ederson'un hatalı pasında topu alan Arda Okan Kurtulan, kale sahası içindeki Juan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.
64. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden gönderdi. Bu futbolcu yakın mesafeden meşin yuvarlağı ıska geçti.
69. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Juan'ın kafayla müdehalesi sonrası arka direğe hareketlenen Miroshi, yakın mesafeden topa dokunamadı.
71. dakikada Levent'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Lukaku'ya aktarmak istedi. Savunmadan dönen topu tekrar alan Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı noktası üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, yan direkten oyun alanına döndü.
76. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun topu uzaklaştırmak isteyen Guendouzi'nin ters vuruşunda Armstrong, Skriniar'ı müdehalesine rağmen geçerek topu kaptı. Ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda top, köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada Göztepe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Anjorin'in ön direğe ortaladığı topa yüklesen Henrique, meşin yuvarlağı köşeden filelere yolladı: 1-2.
Karşılaşma Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.