Fenerbahçe'de Kuyt dönemi kayıpla başladı: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı mağlubiyet

Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Göztepe’yi konuk etti. Kulübede Dirk Kuyt'ın olduğu kritik karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarıda öne geçmesine rağmen Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.