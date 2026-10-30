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Fenerbahçe'den pota altına NBA takviyesi! Dwight Powell resmen sarı-lacivertlilerde

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'den pota altına NBA takviyesi! Dwight Powell resmen sarı-lacivertlilerde

Fenerbahçe Tarfin, NBA'de uzun yıllar Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı basketbolcu Dwight Powell'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin, transfer çalışmalarını NBA'den yaptığı takviyeyle sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ın transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2,08 metre boyundaki tecrübeli basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

NBA'DE UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

20 Temmuz 1991'de Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya gelen Dwight Powell, basketbol kariyerini Stanford Üniversitesi'nde sürdürdü.

Üniversitedeki performansıyla dikkat çeken Powell, 2012-2013 sezonunda PAC-12 Konferansı'nın En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü kazandı.

2014 NBA Draftı'nda 45. sıradan Charlotte tarafından seçilen Kanadalı basketbolcu, daha sonra Boston Celtics forması giydi.

Kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren Powell, NBA'de önemli bir deneyim kazandı.

DALLAS MAVERICKS İLE NBA FİNALİ OYNADI

Powell, Dallas Mavericks'in 2023-2024 sezonunda NBA Finali'ne yükselen kadrosunda yer aldı.

2021-2022 sezonunda 82 normal sezon karşılaşmasının tamamında forma giyen tecrübeli basketbolcu, dayanıklılığı ve pota altındaki mücadelesiyle öne çıktı.

Kanadalı oyuncu, 2019 yılında Washington Wizards karşısında kaydettiği 26 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekoruna ulaştı.

DWIGHT POWELL'IN NBA İSTATİSTİKLERİ

NBA kariyerinde 768 karşılaşmaya çıkan Powell, maç başına 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakaladı.

Son sezonunda ise maç başına 14 dakika süre alarak 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist üreten Kanadalı basketbolcu, yüzde 64,4 saha içi isabet oranıyla oynadı.

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