Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Tarfin, transfer çalışmalarını NBA'den yaptığı takviyeyle sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Dallas Mavericks forması giyen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell'ın transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2,08 metre boyundaki tecrübeli basketbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

NBA'DE UZUN YILLAR FORMA GİYDİ

20 Temmuz 1991'de Kanada'nın Toronto kentinde dünyaya gelen Dwight Powell, basketbol kariyerini Stanford Üniversitesi'nde sürdürdü.

Üniversitedeki performansıyla dikkat çeken Powell, 2012-2013 sezonunda PAC-12 Konferansı'nın En Çok Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünü kazandı.

2014 NBA Draftı'nda 45. sıradan Charlotte tarafından seçilen Kanadalı basketbolcu, daha sonra Boston Celtics forması giydi.

Kariyerinin büyük bölümünü Dallas Mavericks'te geçiren Powell, NBA'de önemli bir deneyim kazandı.

DALLAS MAVERICKS İLE NBA FİNALİ OYNADI

Powell, Dallas Mavericks'in 2023-2024 sezonunda NBA Finali'ne yükselen kadrosunda yer aldı.

2021-2022 sezonunda 82 normal sezon karşılaşmasının tamamında forma giyen tecrübeli basketbolcu, dayanıklılığı ve pota altındaki mücadelesiyle öne çıktı.

Kanadalı oyuncu, 2019 yılında Washington Wizards karşısında kaydettiği 26 sayıyla NBA kariyerinin sayı rekoruna ulaştı.

DWIGHT POWELL'IN NBA İSTATİSTİKLERİ

NBA kariyerinde 768 karşılaşmaya çıkan Powell, maç başına 6,5 sayı, 4,2 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakaladı.

Son sezonunda ise maç başına 14 dakika süre alarak 3,3 sayı, 4,1 ribaund ve 1,1 asist üreten Kanadalı basketbolcu, yüzde 64,4 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Dwight Powell Fenerbahçe Tarfin'de! ✍️💛💙 Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımız, son olarak NBA'de Dallas Mavericks forması giyen, forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen Kanadalı uzun oyuncu Dwight Powell (2.08cm - 1991) ile sezon sonuna dek anlaşmaya varmıştır. 20 Temmuz 1991 tarihinde Toronto'da dünyaya gelen Powell, kolej kariyerine Stanford Üniversitesi formasıyla başladı. Üniversitedeki ilk yılında 31 maçın 26'sında ilk beşte yer alan Dwight Powell, 8.1 sayı ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. 2012-13 sezonunda gösterdiği performansla PAC-12 Yılın En İyi Gelişim Gösteren Oyuncusu ödülünün sahibi olan Powell, 34 maçta 14.9 sayı ve 8.4 ribaund ortalamalarını tutturdu. Üniversitedeki son senesinde ise 14.0 sayı, 6.9 ribaund ortalaması, başarılı oyuncuyu All-Pac-12 yılın en iyi beşine taşıdı. 2014 NBA Draftlarında 45. Sıradan Charlotte Hornets tarafından seçilen Powell'ın hakları Cleveland Cavaliers'a devredildi. Cavaliers ile yaz liginde mücadele eden Dwight Powell, Eylül ayında ise Boston Celtics'in yolunu tuttu. Boston Celtics forması giydiği dönemde NBA Gelişim Ligi takımlarından Maine Red Claws'ta çift yönlü kontratla forma giydi. Aralık 2015'te Rajon Rondo ile birlikte Boston Celtics'ten Dallas Mavericks'e geçen Dwight Powell, 2019 yılında Washington Wizards potasına bıraktığı 26 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. 2021-22 sezonunda 82 maçta forma giyerek NBA'de bunu başaran beş oyuncudan biri olarak tarihe geçti. Kanadalı oyuncu 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla NBA Finali oynadı. Dwight Powell'a 'Ailemize hoş geldin!' diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. #YellowLegacy