Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesi Greenwood sürprizi! Kadroda neden yok?
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Süper lig'in 10 haftasında oynanacak Fenerbahçe-Göztepe karşılaşması öncesinde kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı Mason Greenwood, mücadele için belirlenen maç kadrosunda yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-lacivertli takımın maç kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
GREENWOOD NEDEN KADRODA YOK?
Mason Greenwood'un Göztepe karşılaşmasının kadrosunda bulunmamasının gerekçesine ilişkin Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Kuyt, maç öncesinde yaptığı röportajda İngiliz oyuncunun "Grip gerekçesiyle" kadroda bulunmadığını açıkladı.