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CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan

Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt'ın olduğu kritik karşılaşmada tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray'a derbide mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başında bu karşılaşmada yardımcı antrenör Dirk Kuyt bulunuyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 1

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇININ MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Oğuz, Lukaku

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 2

İLK YARIDAN NOTLAR

8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.

19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.

31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.

35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.

45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 3

KUYT İLK MAÇINDA

Fenerbahçe'ye sezon başında yardımcı antrenör olarak katılan Dirk Kuyt, teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından takımın başında ilk maçına çıktı.

Hollandalı çalıştırıcı, Göztepe karşısında sarı-lacivertlilerin başında ilk kez yer aldı.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 4

TAKIMDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, maçta forma giyemedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kavga nedeniyle 3 maç ceza verilen Archie Brown ile gribal enfeksiyon yaşayan Mason Greenwood'da kadroda yer almadı.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 5

OPPONG'UN İLK 11 SİFTAHI

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 22 yaşındaki oyuncu, 3 lig 1 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 6

FENERBAHÇE'DEN ANLAMI HAREKET

Fenerbahçe Kulübü, şehit ve gazi çocukları Göztepe maçında statta ağırladı.

Sarı-lacivertliler, 20 kişilik şehit ve gazi çocuklarından oluşan kafileyi kulüpte misafir etti.

Fenerbahçeli yöneticiler, çocuklara sarı-lacivertli forma hediye ederken, formalarını giyen çocuklar maçı tribünde izledi.

İKİ TAKIM LİGDE 61. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 60 lig maçında Fenerbahçe 27, Göztepe 9 galibiyet elde etti. Takımlar 24 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda sarı-lacivertliler 91 gol atarken, İzmir temsilcisi 45 gol kaydetti.

CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan - 7

İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, İstanbul'da 30. kez karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan 29 lig maçının 18'ini sarı-lacivertliler kazandı. Sekiz karşılaşma berabere biterken, Göztepe 3 galibiyet aldı.

İzmir temsilcisi, İstanbul'daki son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan ligde puan durumu şu şekilde:

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