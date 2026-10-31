CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan
Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt'ın olduğu kritik karşılaşmada tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Galatasaray'a derbide mağlup olarak zirvenin 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin başında bu karşılaşmada yardımcı antrenör Dirk Kuyt bulunuyor.
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FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇININ MAÇI İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Oğuz, Lukaku
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.
İLK YARIDAN NOTLAR
8. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzun pasında Sundberg'in sektirdiği top Lukaku'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Arda, meşin yuvarlağı kontrol etti.
9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Lukaku ile paslaşarak sağdan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Arda, gole engel oldu.
19. dakikada Guendouzi'den topu kapan Juan, soldan atağa katılan Janderson'a pasını aktardı. Soldan ceza sahasına giren bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Ederson ayaklarıyla topu kornere yolladı.
31. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ıskaladı.
35. dakikada kendi sahasında topu kapan Arda Okan Kurtulan, sağdan rakip ceza sahasına girip Janderson'a ortaladı. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Antunes'i topla buluşturdu. Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.
44. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Antunes penaltı noktası üzerine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda Ederson son anda topu kornere tokatladı.
45+1. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Lukaku, ceza yayı üzerindeki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.