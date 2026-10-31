CANLI Fenerbahçe'de Dirk Kuyt dönemi: Kadıköy'de Göztepe'ye karşı tek hedef 3 puan

Galatasaray’a mağlup olan ve İsmail Kartal’la yollarını ayıran Fenerbahçe, ligin 10’uncu haftasında hakem Oğuzhan Çakır'ın yönettiği maçta Göztepe’yi konuk ediyor. Kulübede Dirk Kuyt'ın olduğu kritik karşılaşmada tek hedef sahadan üç puanla ayrılmak.