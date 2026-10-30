Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması: Milli araya kadar Kuyt ile devam
Fenerbahçe'de teknik yapılanmaya ilişkin önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından üstlenileceği duyuruldu. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için de yönetim kurulu bünyesinde bir komite oluşturuldu.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Futbol A Takımı'nın teknik yapılanmasını masaya yatırdı. Toplantının ardından kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın üstleneceği belirtildi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KOMİTE OLUŞTURULDU
Sarı-lacivertli yönetim, yeni teknik direktörün belirlenmesi için de harekete geçti. Açıklamada, teknik direktör arayışına yönelik çalışmaların Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu komite tarafından yürütüleceği ve sürecin hızla ilerletileceği ifade edildi.
TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
Fenerbahçe yönetimi, açıklamasında taraftara da seslendi. Sarı-lacivertli kulübün en büyük gücünün taraftarı olduğu vurgulanan açıklamada, futbolculara ve teknik heyete sahip çıkılması istendi.
Taraftarlar, yarın oynanacak karşılaşmada takımlarını tribünlerden desteklemeye davet edildi. Açıklamada, Fenerbahçe'yi hak ettiği başarılara taşımak için çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.