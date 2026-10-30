Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması: Milli araya kadar Kuyt ile devam

Fenerbahçe'de teknik yapılanmaya ilişkin önemli bir karar alındı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından üstlenileceği duyuruldu. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için de yönetim kurulu bünyesinde bir komite oluşturuldu.